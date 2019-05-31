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Порошенко назвал сроки утверждения списка своей партии

Новости » Выборы 2019    31.05.2019 - 15:31
Порошенко назвал сроки утверждения списка своей партии
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Список партии "Европейская солидарность" появится через неделю

Список партии "Европейская солидарность" для участия в выборах в Раду будет представлен примерно через неделю. Об этом в Twitter сообщил ее лидер Петр Порошенко.

По его словам, утверждение партийного списка состоится через неделю на следующем этапе съезда. Он также пообещал, что в нем будут представлены "новые лица и свежая кровь".

"Но люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны, и они будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что партия открыта к взаимодействию+ с общественностью в процессе обновления корпуса глав территориальных и местных организаций.

Порошенко назвал сроки утверждения списка своей партии

 

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность".

"Для меня большая честь возглавить политическую силу "Европейская солидарность", которая 5 лет назад не побоялась взять на себя ответственность за спасение страны, которая оказалась у самого края бездны", - заявил он.

Ранее источники РБК-Украина в окружении Порошенко сообщили, что он может отказаться от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за его партию готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

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