Порошенко назвав терміни затвердження списку своєї партії

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Список партії "Європейська солідарність" з'явиться через тиждень

Список партії "Європейська солідарність" для участі у виборах до Ради буде представлено приблизно за тиждень. Про це в Twitter повідомив її лідер Петро Порошенко.

За його словами, затвердження партійного списку відбудеться через тиждень на наступному етапі з'їзду. Він також пообіцяв, що в ньому будуть представлені "нові обличчя і свіжа кров".

"Але люди з досвідом, стверджую це всупереч моді, у парламенті теж потрібні, і вони будуть серед кандидатів. Це наша принципова позиція", - підкреслив Порошенко.

Він додав, що партія відкрита до взаємодії з громадськістю в процесі оновлення корпусу голів територіальних і місцевих організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко очолив партію "Європейська солідарність".

"Для мене велика честь очолити політичну силу "Європейська солідарність", яка 5 років тому не побоялася взяти на себе відповідальність за порятунок країни, яка опинилася біля самого краю безодні", - заявив він.

Раніше джерела РБК-Україна в оточенні Порошенка повідомили, що він може відмовитися від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи "Рейтинг" випливає, що за його партію готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився. Відштовхуючись від цих цифр, за її списками може зайти приблизно 25-30 осіб.