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Порошенко назвал составляющие эффективного контрнаступления

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Вторник 13 сентября 2022 22:29
Порошенко назвал составляющие эффективного контрнаступления Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что составляющими успешного контрнаступления являются профессионализм и мужество ВСУ, патриотизм украинского народа, а также поддержка западных союзников, которые предоставляют современное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью Euronews.

"Эти достижения стали возможными благодаря нескольким факторам. С 2014 года мы смогли создать новую, по стандартам НАТО, украинскую армию. Позиция вторая - это все стало возможным благодаря мужеству украинских войск, а также благодаря помощи наших западных союзников. Без мужества, профессионализма, как и без патриотизма украинского народа и волонтеров, а также без мощной помощи Украине западными вооружениями и боеприпасами, все это однозначно не было бы возможным", - считает Порошенко.

Однако, отмечает политик, наступление все еще продолжается, даже несмотря на то, что Путин пытался как можно скорее собрать резервы и доставить их с территории России на фронт в Донецкую и Луганскую области.

"Мы однозначно не останавливаемся. Эта контрнаступательная операция будет еще развиваться. Одновременно продолжается также и контрнаступательная операция на юге. Ведь мы привлекли внимание там нашей артиллерией и Хаймарсами, разнесли военную инфраструктуру, разрушили российские боеприпасы и войска. Соответственно имеем эффект на всех линиях фронта", - добавляет Порошенко.

По его мнению, мы демонстрируем, что тактика Путина больше не работает в Украине. А значит это является важным символом и знаком нашей будущей победы.

"Это будет победой всего мира, победой Европы. Помню, как до войны русские говорили "можем повторить", имея в виду наступление против всего мира. Однако сегодня, однозначно благодаря действиям украинских войск, их самоуверенность разрушается", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. На половине из них еще продолжаются стабилизационные меры.

Минобороны сообщало, что ВСУ деоккупировали уже более 300 населенных пунктов.

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