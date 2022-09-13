Порошенко назвав складові ефективного контрнаступу

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що складовими успішного контрнаступу є професіоналізм та мужність ЗСУ, патріотизм українського народу, а також підтримка західних союзників, які надають сучасне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко в інтервʼю Euronews .

"Ці здобутки стали можливими завдяки кільком факторам. З 2014 року ми змогли створити нову, за стандартами НАТО, українську армію. Позиція друга - це все стало можливим завдяки мужності українських військ, а також завдяки допомозі наших західних союзників. Без мужності, професіоналізму, як і без патріотизму українського народу та волонтерів, а також без потужної допомоги Україні західними озброєннями та боєприпасами, все це однозначно не було б можливим", - вважає Порошенко.

Проте, наголошує політик, наступ все ще триває, навіть попри те, що Путін намагався зібрати якомогашвидше резерви та доставити їх з території Росії на фронт у Донецьку та Луганську області.

"Ми однозначно не зупиняємося. Ця контрнаступальна операція буде ще розвиватися. Одночасно триває також і контрнаступальна операція на півдні. Адже ми привернули увагу там нашою артилерією і Хаймарсами, рознесли військову інфраструктуру, зруйнували російські боєприпаси та війська. Відповідно маємо ефект на всіх лініях фронту", - додає Порошенко.

На його думку, ми демонструємо, що тактика Путіна більше не працює в Україні. А отже це є важливим символом та знаком нашої майбутньої перемоги.

"Це буде перемогою всього світу, перемогою Європи. Пригадую, як до війни росіяни казали "можем повторить", маючи на увазі наступ проти всього світу. Однак сьогодні, однозначно завдяки діям українських військ, їхня самовпевненість руйнується", - наголосив Порошенко.