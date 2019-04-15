ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назвал риски отмены национализации ПриватБанка

Новости » Политика    15.04.2019 - 12:32
Порошенко назвал риски отмены национализации ПриватБанка
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Отмена национализации ПриватБанка повлияет на отношения с МВФ и курс гривны

Отмена национализации "ПриватБанка" приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом на встрече с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что национализация "ПриватБанка" проводилась в партнерстве с фондом.

"Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы получить компенсацию за капитал, который якобы находился в банке на момент его национализации в декабре 2016 года.

"Они хотят оставить себе "ПриватБанк"? Пусть оставляют. Мне не нужен "ПриватБанк". Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - отметил олигарх.

Отметим, ранее появилась информация о том, что судебное решение по иску о национализации "ПриватБанка" могут вынести уже 18 апреля. Финансовое учреждение было национализировано в декабре 2016 года путем покупки 100% акций за 1 гривну.

 

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко ПетрПриватБанкнационализация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь