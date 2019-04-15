Порошенко назвал риски отмены национализации ПриватБанка

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Отмена национализации ПриватБанка повлияет на отношения с МВФ и курс гривны

Отмена национализации "ПриватБанка" приведет к глубокому кризису в отношениях с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом на встрече с представителями бизнеса заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что национализация "ПриватБанка" проводилась в партнерстве с фондом.

"Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривны и возможностью нового экономического кризиса", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы получить компенсацию за капитал, который якобы находился в банке на момент его национализации в декабре 2016 года.

"Они хотят оставить себе "ПриватБанк"? Пусть оставляют. Мне не нужен "ПриватБанк". Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - отметил олигарх.

Отметим, ранее появилась информация о том, что судебное решение по иску о национализации "ПриватБанка" могут вынести уже 18 апреля. Финансовое учреждение было национализировано в декабре 2016 года путем покупки 100% акций за 1 гривну.