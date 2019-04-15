Порошенко назвав ризики скасування націоналізації ПриватБанку

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Скасування націоналізації ПриватБанку вплине на відносини з МВФ і курс гривні

Скасування націоналізації "ПриватБанку" призведе до глибокої кризи у відносинах з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це на зустрічі з представниками бізнесу, заявив президент України Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що націоналізація "ПриватБанку" проводилась у партнерстві з фондом.

"Тому задній хід викличе глибоку кризу у відносинах з МВФ. З відповідними ризиками для курсу гривні і можливістю нової економічної кризи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський хотів би отримати компенсацію за капітал, який нібито перебував у банку на момент його націоналізації в грудні 2016 року.

"Вони хочуть залишити собі "ПриватБанк"? Нехай залишають. Мені не потрібен "ПриватБанк". Але там лежало 2 млрд доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - зазначив олігарх.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про те, що судове рішення за позовом про націоналізацію "ПриватБанку" можуть винести вже 18 квітня. Фінансову установу було націоналізовано в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій за 1 гривню.