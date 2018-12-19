Порошенко назвал решение МВФ подтверждением успеха реформ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поприветствовал принятие программы stand by

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о принятии новой программы помощи подтверждением успеха реформ в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Порошенко приветствовал решение совета директоров МВФ о принятии программы stand by для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов и выделении первого транша на 1,4 млрд долларов.

"Это решение Фонда является еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины. По условиям программы первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Отметим, все транши по новой программе поступят в международные резервы Национального банка.