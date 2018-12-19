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Порошенко назвал решение МВФ подтверждением успеха реформ

Новости » Политика    19.12.2018 - 08:43
Порошенко назвал решение МВФ подтверждением успеха реформ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поприветствовал принятие программы stand by

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о принятии новой программы помощи подтверждением успеха реформ в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Порошенко приветствовал решение совета директоров МВФ о принятии программы stand by для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов и выделении первого транша на 1,4 млрд долларов.

"Это решение Фонда является еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях", - заявил Порошенко.

Порошенко назвал решение МВФ подтверждением успеха реформ

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины. По условиям программы первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Отметим, все транши по новой программе поступят в международные резервы Национального банка.

 

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