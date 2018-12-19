Порошенко назвав рішення МВФ підтвердженням успіху реформ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко привітав ухвалення програми stand by

Президент України Петро Порошенко назвав рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про прийняття нової програми допомоги підтвердженням успіху реформ в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Порошенко привітав рішення ради директорів МВФ про прийняття програми stand by для України на 14 місяців на 3,9 млрд доларів і виділення першого траншу на 1,4 млрд доларів.

"Це рішення Фонду є ще одним важливим сигналом про визнання нашого безперечного прогресу в макроекономічної стабілізації та доказом успіху в реформаторських зусиллях", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ схвалив нову програму кредитування для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Зазначимо, всі транші по новій програмі надійдуть у міжнародні резерви Національного банку.