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В МВФ назвали приоритеты новой программы кредитования Украины

Новости » Финансы    19.12.2018 - 05:40
В МВФ назвали приоритеты новой программы кредитования Украины
Фото: и. о. главы МВФ Дэвид Липтон (flickr.com/imfphoto)

И. о. председателя фонда отметил успехи украинской власти в восстановлении макроэкономической стабильности

Новая программа финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, утвержденная Советом директоров Международного валютного фонда во вторник, 18 декабря, будет базироваться на четырех приоритетных направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте МВФ.

Согласно сообщению, программа будет сосредоточена на следующих приоритетах:

  • продолжение текущей консолидации бюджета для дальнейшего уменьшения государственного долга;
  • дальнейшее снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;
  • усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
  • продвижение совокупности структурных реформ, в частности для совершенствования администрирования налогов, приватизации и управления.

В заявлении также приводятся слова первого заместителя директора и и. о. главы МВФ Дэвида Липтона об успехах украинской власти в восстановлении макроэкономической стабильности.

"Украинская власть успешно восстановила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Разумная фискальная и монетарная политика, а также гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит бюджета и текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие возросло", - заявил он.

Липтон также отмечает, что имеются значительные риски по реализации новой программы, однако Украина уже сделала важные шаги для их снижения, в частности он назвал утверждение бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда во вторник, 18 декабря, утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

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