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Порошенко назвал расправой "судебный приговор" Балуху

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 13:45
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Украина продолжит бороться за каждого украинского заложника

Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой "судебный приговор", вынесенный сегодня, 5 июля 2018 года, украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Расправа - только так можно назвать очередной "приговор", объявленный сегодня украинскому патриоту", - написал он.

Порошенко также подчеркнул, что Украина продолжит бороться за каждого украинского заложника.

"Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидна всем", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 июля 2018 года, "суд" в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии.

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Теги публикации: Порошенко Петр, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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