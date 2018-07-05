Порошенко назвал расправой "судебный приговор" Балуху

Украина продолжит бороться за каждого украинского заложника
Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой "судебный приговор", вынесенный сегодня, 5 июля 2018 года, украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом Порошенко написал в Facebook.
"Расправа - только так можно назвать очередной "приговор", объявленный сегодня украинскому патриоту", - написал он.
Порошенко также подчеркнул, что Украина продолжит бороться за каждого украинского заложника.
"Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидна всем", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 июля 2018 года, "суд" в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии.