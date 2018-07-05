Порошенко назвав розправою "судовий вирок" Балуху

Україна продовжить боротися за кожного українського заручника
Президент України Петро Порошенко назвав розправою "судовий вирок", винесений сьогодні, 5 липня 2018 року, українському політв'язню Володимиру Балуху. Про це Порошенко написав у Facebook.
"Розправа - лише так можна назвати черговий "вирок", оголошений сьогодні українському патріоту", - написав він.
Порошенко також наголосив, що Україна продовжить боротися за кожного українського заручника.
"Нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидна всім", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 липня 2018 року, "суд" у Криму приговорив Балуха до 5 років колонії.