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Порошенко назвав розправою "судовий вирок" Балуху

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 13:45
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Україна продовжить боротися за кожного українського заручника

Президент України Петро Порошенко назвав розправою "судовий вирок", винесений сьогодні, 5 липня 2018 року, українському політв'язню Володимиру Балуху. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Розправа - лише так можна назвати черговий "вирок", оголошений сьогодні українському патріоту", - написав він.

Порошенко також наголосив, що Україна продовжить боротися за кожного українського заручника.

"Нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидна всім", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 липня 2018 року, "суд" у Криму приговорив Балуха до 5 років колонії.

Для початку роботи антикорупційного суду створено всі необхідні умови, - Порошенко Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Нацполіції
Теги публікації: Порошенко Петро, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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