Порошенко назвал признаки гибридной войны России против Украины

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Одним из таких, по словам президента, является подрыв Украины изнутри "пятой колонной"

Президент Украины Петр Порошенко назвал признаки гибридной войны, которую ведет Российская Федерация (РФ) против Украины. Об этом он сказал в пятницу, 23 ноября, в ходе встречи со студентами в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Порошенко, агрессия России против Украины выражена не только наличием сухопутных войск на востоке, но и ситуацией внутри государства.

"Гибридная война РФ против Украины - это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало"", - сказал президент.

Напомним, недавно петр Порошенко заявлял, что Российская Федерация пытается "обеспечить реванш пророссийских сил в Украине" на выборах-2019.

Также Порошенко отметил, что украинские спецслужбы "пачками разоблачают пропагандистов", которые финансируются Москвой с их призывами к свержению конституционного строя.

Добавим, ранее командующий объединенных сил Сергей Наев назвал действия Российской Федерации в Азовском море также одним из элементов гибридной войны против Украины. Таким образом, по словам командующего, Россия пытается окончательно повлиять на оккупированный Крым.