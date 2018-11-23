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Порошенко назвав ознаки гібридної війни Росії проти України

Новини » Політика    23.11.2018 - 13:19
Порошенко назвав ознаки гібридної війни Росії проти України
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Одна із таких, за словами президента, є підрив України зсередини "п'ятою колоною"

Президент України Петро Порошенко назвав ознаки гібридної війни, яку веде Російська Федерація (РФ) проти України. Про це він сказав у п'ятницю, 23 листопада, у ході зустрічі зі студентами у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Порошенка, агресія Росії проти Україні виражена не тільки наявністю сухопутних військ на сході, а й ситуацією всередині держави.

"Гібридна війна РФ проти України - це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України із середини п’ятою колоною, лозунг якої: "Зрада. Все пропало"", - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно петро Порошенко заявляв, що Російська Федерація намагається "забезпечити реванш проросійських сил в Україні" на виборах-2019. 

Також Порошенко зазначив, що українські спецслужби "пачками викривають пропагандистів" які фінансуються Москвою з їхніми закликами до повалення конституційного ладу.

Додамо, раніше командувач об'єднаних сил Сергій Наєв назвав дії Російської Федерації в Азовському морі також  одним з елементів гібридної війни проти України. Таким чином, за словами командувача, Росія намагається остаточно вплинути на окупований Крим.

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Новини України гибридная войнаагресія РФ
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