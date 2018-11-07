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Порошенко назвал причины усиления агрессии Кремля

Новости » Политика    07.11.2018 - 16:37
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Любое ослабление давления на Россию дает ей возможности наращивать агрессию, считает Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что смягчение санкций и ослабление давления на Российскую Федерацию (РФ) является основанием для нее усиливать агрессию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

К ослаблению давления Порошенко относит, в частности, отсрочку даты введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Любые намеки на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочку развертывания полноценной миротворческой миссии ООН, и на новые репрессии в Крыму. И даже больше - разжигают агрессивные аппетиты Кремля", - отметил Порошенко.

Напомним, в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" 7 ноября президент Порошенко поделился ожиданиями, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций в мире против Российской Федерации.

Добавим, недавно итальянское правительство начал подталкивать Евросоюз к ослаблению давления на Россию. В США считают, что страны Евросоюза должны поддерживать суровые санкции против России за аннексию Крыма и кризис в Украине. "Наши санкции должны оставаться мощными, пока мы не увидим изменений в поведении России, которых мы все ждем", - заявил представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов также заявили, что планируют ввести новые санкции против России, поскольку нет подтверждения, что РФ придерживается международного законодательства о химическом оружии после отравления в Солсбери.

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