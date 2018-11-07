Порошенко очікує, що "вибори" на Донбасі запустять введення нових санкцій проти РФ

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

"Вибори" на Донбасі заплановані на 11 листопада

Президент України Петро Порошенко заявив, що очікує, що "вибори" на окупованому Донбасі запустять введення нових санкцій проти Російської Федерації. Про це Порошенко заявив у ході виступу на Міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Порошенко, говорячи про заплановані на 11 листопада поточного року "вибори" в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), зазначив, що через їхне проведення Захід може ввести нові санкції проти РФ.

"Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення", - зазначив він.

Міжнародна конференція «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» Опубліковано Петром Порошенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія має вплив на "керівництво" самопроголошених "ДНР/ЛНР". Він також заявляв, що для РФ "надзвичайно важливо" те, хто буде керувати "республіками".

Крім того, коментуючи "вибори" в ОРДЛО, перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявляла, что дії РФ і її "маріонеток" на Донбасі ведуть до зриву політико-дипломатичних переговорів в Мінську.