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Порошенко назвав причини посилення агресії Кремля

Новини » Політика    07.11.2018 - 16:37
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Будь-яке послаблення тиску на Росію дає їй можливості нарощувати агресію, вважає Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що пом'якшення санкцій і тиску на Російську Федерацію (РФ) є підставою для неї посилювати агресію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

До послаблення тиску Порошенко відносить, зокрема, відстрочення дати введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"Будь-які натяки на послаблення тиску провокують Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відстрочення розгортання повноцінної миротворчої місії ООН, та на нові репресії в Криму. І навіть більше - розпалюють агресивні апетити Кремля", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у ході виступу на Міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед" 7 листопада президент Порошенко поділився очікуваннями, що "вибори" на окупованому Донбасі запустять введення нових санкцій у світі проти Російської Федерації.

Додамо, нещодавно  італійський уряд почав підштовхувати Євросоюз до послаблення тиску на Росію. У США вважають, що країни Євросоюзу мають підтримувати суворі санкції проти Росії через анексію Криму та кризу в Україні. "Наші санкції повинні залишатися потужними, поки ми не побачимо змін у поведінці Росії, яких ми усі чекаємо", - заявив представник Держдепартаменту США Девід Тесслер.

У Державному департаменті Сполучених Штатів також заявили, що планують запровадити нові санкції проти Росії, оскільки немає підтвердження, що РФ дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння в Солсбері. 

Порошенко схвалив закон про кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну Порошенко очікує, що "вибори" на Донбасі запустять введення нових санкцій проти РФ
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