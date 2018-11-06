Держдеп має намір запровадити нові санкції проти Росії

Фото: Хізер Ноєрт (Depatment of state)

США звинувачують РФ у порушенні Закону про контроль за хімічною та біологічною зброєю

Державний департамент Сполучених Штатів має намір запровадити нові санкції проти Росії, оскільки не може переконатися в тому, що Росія дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння в Солсбері. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні Держдепартамент повідомив Конгресу, що ми не можемо підтвердити, що Російська Федерація дотримувалася умов, встановленb[ Законом про контроль за хімічноюта біологічною зброєю від 1991 року", - сказала Ноєрт.

Вона додала, що Держдепартамент США має намір діяти відповідно до положень зазначеного Закону, який регулює застосування додаткових санкцій.

Зазначимо, перший пакет санкцій проти Росії за застосування отруйної речовини "Новачок" у Великій Британії США запровадили в серпні 2018 року. Зокрема було введено заборону на експорт в Росію товарів і технологій, пов'язаних з національною безпекою. Наступні санкції були обіцяні через три місяці, якщо РФ не надасть гарантій незастосування хімзброї.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Державний департамент США вніс до чорного списку 33 російських чиновника, які діють в інтересах оборонних і розвідувальних секторів Росії.