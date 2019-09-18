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Порошенко назвав причетних до підпалу будинку Гонтаревої

Новини » Політика    18.09.2019 - 14:50
Порошенко назвав причетних до підпалу будинку Гонтаревої
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко попередив про міжнародні наслідки

До підпалу будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої можуть бути причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку. Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у коментарі журналістам.

"Пан Портнов – людина, переповнена помстою і прагненням реваншу - неодноразово погрожував пані Гонтаревій. Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківській системі. Нам точно це не потрібно зараз - перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України", - заявив він.

Порошенко вважає, що влада має пройти іспит на те, щоб у країні не відбулося повернення бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити.

"За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтаревої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу",- наголосив Порошенко.

До підпалу будинку пані Гонтарєвої причетні зацікавлені особи у справі ПриватБанку. Пан Портнов – людина, переповнена помстою і прагненням реваншу - неодноразово погрожував пані Гонтарєвій. Важко уявити ті міжнародні наслідки для України, які потягне за собою цей злочин. Це - величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. Нам точно це не потрібно зараз - перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, яка має затвердити нову програму для України. Влада має пройти іспит на те, щоб у країні не відбулося повернення бандитизму середини 90-х, де ці негідники звиклики жити. За останні 5 років ми довели, що країна здатна жити в демократичній обстановці. Прагну, щоб злочинці, замовники і організатори злочинів проти пані Гонтарєвої, були встановлені. Інакше атмосфера безкарності буде сприяти продовженню цього хаосу.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 вересня 2019 р.

Нагадаємо, після перегляду записів з камер спостереження правоохоронці виключили всі версії підпалу будинку Гонтаревої, крім умисного підпалу.

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