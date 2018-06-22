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Порошенко назвал преимущества нового закона о валюте

НовостиЭкономика    22.06.2018 - 14:40
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко приветствовал решение Верховной рады Украины, которая поддержала его закон о валюте

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Верховной рады Украины, которая поддержала его закон о валюте, и рассказал его преимущества. Об этом президент написал в своем Twitter.

"Новый закон "О валюте и валютных операциях", который был подан мною в ВР как неотложный и поддержан народными депутатами, позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в четверг, 21 июня, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №8152 "О валюте и валютных операциях" относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Как прокомментировал глава Национального банка Украины Яков Смолий, принятый 21 июня новый закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций в Украину.

Закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций, - Смолий Парубий проверит доказательства "кнопкодавства" в ходе голосования за закон о валюте
Теги публикации: валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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