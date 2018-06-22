Порошенко назвал преимущества нового закона о валюте

Порошенко приветствовал решение Верховной рады Украины, которая поддержала его закон о валюте

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Верховной рады Украины, которая поддержала его закон о валюте, и рассказал его преимущества. Об этом президент написал в своем Twitter.

"Новый закон "О валюте и валютных операциях", который был подан мною в ВР как неотложный и поддержан народными депутатами, позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником", - подчеркнул Порошенко.

Новий закон «Про валюту і валютні операції», який був поданий мною до ВР як невідкладний і підтриманий народними депутатами, дозволить нарешті відійти від радянської традиції, коли кожен підприємець, який відкриває рахунок за кордоном, вважався злочинцем — Петро Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018

Напомним, в четверг, 21 июня, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №8152 "О валюте и валютных операциях" относительно установления режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Как прокомментировал глава Национального банка Украины Яков Смолий, принятый 21 июня новый закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций в Украину.