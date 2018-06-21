Рада схвалила президентський закон про валюту

Закон вводить новий режим валютного регулювання

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту" щодо встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після ряду невдалих спроб проголосували 228 парламентарів.

Зокрема, передбачається скасувати чинний декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і внести зміни до деяких інших законодавчих актів України.

Закон вводить новий режим валютного регулювання. Документом передбачено визначення категоріально-термінологічного апарату валютного регулювання, встановлення загального режиму проведення валютних операцій на території України, деталей здійснення валютних операцій (з встановленням винятків за розрахунками, які можуть здійснюватися на території України в іноземній валюті), проведення операцій з торгівлі валютними цінностями, транскордонного перекладу і переміщення валютних цінностей.

Також визначаються норми щодо ліцензування професійної діяльності з надання послуг з проведення валютних операцій, а також особливості проведення валютного нагляду (уточнюється їх склад, регламентуються права і обов'язки цих суб'єктів), обміну інформацією між суб'єктами валютних операцій, включаючи органи валютного нагляду, і накладення санкцій за порушення валютного регулювання.

Детально регулюються права та обов'язки резидентів і нерезидентів у сфері проведення валютних операцій, в тому числі обов'язок подавати органам і агентам валютного нагляду документи та інформацію.

Проект передбачає збереження мінімально необхідних повноважень Національного банку України, що, як було зазначено в пояснювальній записці, "буде перешкоджати раптовому відтоку короткострокового капіталу, що, в свою чергу, унеможливить виникнення надлишкового тиску на обмінний курс і дестабілізацію валютного ринку".

Варто підкреслити, що Головне юридичне управління ВР піддало критиці цю норму.

"Як показує аналіз тексту законопроекту ... Національному банку України всупереч вимогам статті 92 Конституції України надається широке коло повноважень з регулювання в підзаконних актах відносини функціонування грошового ринку і статусу валют", - сказано у висновку управління.

Повноваження НБУ

Так, відповідно до висновку Головного юруправління, нормативно-правовими актами Нацбанку будуть визначатися:

порядок проведення розрахунків за валютними операціями;

структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України;

порядок проведення переказу валютних цінностей;

порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами і суб'єктами валютних операцій;

порядок здійснення валютного нагляду за уповноваженими установами;

"Інші валютні операції", які здійснюють небанківські фінансові установи на підставі ліцензій;

кордони обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, а також вичерпний перелік заходів захисту.

Підкреслимо, раніше президент Петро Порошенко зазначав, що цей законодавчий акт вводить принцип "дозволено все, що не заборонено" і передбачає введення поступової, послідовної і гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу та інших валютних цінностей. Також ліквідується така міра впливу, як зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Нагадаємо, раніше комітет ВР із питань фінансової політики та банківської діяльності схвалив президентський законопроект про валюту і рекомендував його до розгляду парламенту.