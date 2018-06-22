Порошенко назвав переваги нового закону про валюту

Порошенко привітав рішення Верховної ради України, котра підтримала його закон про валюту

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Верховної ради України, котра підтримала його закон про валюту, та розповів його переваги. Про це президент написав у своєму Twitter.

"Новий закон "Про валюту і валютні операції", який був поданий мною до ВР як невідкладний і підтриманий народними депутатами, дозволить нарешті відійти від радянської традиції, коли кожен підприємець, який відкриває рахунок за кордоном, вважався злочинцем", - наголосив Порошенко.

Новий закон «Про валюту і валютні операції», який був поданий мною до ВР як невідкладний і підтриманий народними депутатами, дозволить нарешті відійти від радянської традиції, коли кожен підприємець, який відкриває рахунок за кордоном, вважався злочинцем — Петро Порошенко (@poroshenko) June 22, 2018

Нагадаємо, в четвер, 21 червня, Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту і валютні операції" щодо встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами.

Як прокоментував глава Національного банку України Яків Смолій, прийнятий 21 червня новий закон про валюту посприяє зростанню іноземних інвестицій в Україну.