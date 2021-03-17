Порошенко назвал крайне важным заявление Байдена о Путине

В частности, он поблагодарил лидера США за последовательную поддержку Украины и призвал украинское руководство отреагировать конкретными действиями на публичную информацию американских партнеров относительно нардепа Андрея Деркача и олигарха Игоря Коломойского.

"Путин - убийца". То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В целом - за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации в июне 2014 года", - заявил Порошенко.

По его мнению, президент Байден - большой шанс для Украины, для европейской и евроатлантической интеграции.

"Америка видела нашу борьбу на Майдане и на фронте. Она чувствует мощную общественную поддержку западного вектора развития государства. Она признала успешность многих реформ, которые внедрены в нашей стране. Стратегически Соединенные Штаты доверяют Украине", - убежден Порошенко.

Для этого, добавляет Порошенко, надо предъявить обвинение российскому агенту Деркачу, а также привлечь к ответственности Коломойского, признанного миром глобальным коррупционером.

"Также необходимо продолжить реформы. Прекратить атаку на независимые антикоррупционные органы. Продемонстрировать настоящую борьбу с коррупцией, а не ее имитацию. Не на словах, а на деле уменьшить влияние олигархов. Соблюдать евроатлантические стандарты демократии и отношение к оппозиции", - считает Порошенко.

Во всех этих шагах, он отмечает, оппозиция готова поддерживать власть.