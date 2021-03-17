Порошенко назвав вкрай важливою заяву Байдена про Путіна

Зокрема, він подякував лідеру США за послідовну підтримку Україні й закликав українське керівництво відреагувати конкретними діями на публічну інформацію американських партнерів щодо нардепа Андрія Деркача та олігарха Ігоря Коломойського.

"Путін - вбивця". Те, що наша команда говорить з 2014 року; те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Дуже гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin. Таке публічне визнання американського президента для України - на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом - за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації в червні 2014 року", - заявив Порошенко.

На його думку, президент Байден - великий шанс для України, для європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Америка бачила нашу боротьбу на Майдані і на фронті. Вона відчуває потужну суспільну підтримку західного вектору розвитку держави. Вона визнала успішність багатьох реформ, які впроваджені в нашій країні. Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні", - переконаний Порошенко.

Для цього, додає Порошенко, треба пред’явити звинувачення російському агенту Деркачу, а також притягти до відповідальності підсанкційного Коломойського, визнаного світом глобальним корупціонером.

"Також необхідно продовжити реформи. Припинити атаку на незалежні антикорупційні органи. Продемонструвати справжню боротьбу з корупцією, а не її імітацію. Не на словах, а на ділі зменшити вплив олігархів. Дотримуватися євроатлантичних стандартів демократії і ставлення до опозиції", - вважає Порошенко.

В усіх цих кроках, він зазначає, опозиція готова підтримувати владу.