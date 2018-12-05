Порошенко назвал количество созданных ОТО, у которых выросли доходы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего в Украине создано более 870 ОТО

В Украине на сегодня у 665 объединенных территориальных общин (ОТО) увеличена структура доходов. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в среду, 5 декабря, во время выступления на Форуме местного самоуправления, передает РБК-Украина.

Также, по его словам, объем господдержки на развитие общин и развитие инфраструктуры уже увеличился по сравнению с 2014 годом в 39 раз.

"В целом по стране уже сформированы, по последним данным, 874 объединенных территориальных общин, 665 из которых получили увеличенную структуру доходной части и перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом", - сказал Порошенко.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект №9357 проведение местных выборов во время военного положения. Речь идет о выборах в ОТО, которые должны были состояться 23 декабря.

Добавим, ранее Раданазначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".