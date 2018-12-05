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Порошенко назвав кількість створених ОТГ, у яких зросли доходи

Новини » Політика    05.12.2018 - 11:10
Порошенко назвав кількість створених ОТГ, у яких зросли доходи
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом в Україні створено понад 870 ОТГ

В Україні на сьогодні 665 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) отримали зростання доходів. Про це сказав президент України Петро Порошенко у середу, 5 грудня, під час виступу на Форумі місцевого самоврядування, передає РБК-Україна.

Також, за його словами, обсяг держпідтримки на розвиток громад та розбудову інфраструктури  вже збільшився у порівнянні з 2014 роком у 39 разів. 

"В цілому по країні вже сформовано, за останніми даними, 874 об’єднаних територіальних громад, 665 з яких отримали збільшену структуру дохідної частини та перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - сказав Порошенко.

Порошенко назвав кількість створених ОТГ, у яких зросли доходи

Нагадаємо, нещодавно президент Петро Порошенко вніс у Верховну раду України законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Йдеться про вибори в ОТГ, які мали відбутися 23 грудня.

Додамо, раніше Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".

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