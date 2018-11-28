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Порошенко пообіцяв зробити усе можливе для проведення виборів в ОТГ

Новини » Політика    28.11.2018 - 04:15
Порошенко пообіцяв зробити усе можливе для проведення виборів в ОТГ
Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Згідно із законом, під час воєнного стану вибори проводитися не можуть

Президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити все можливе для підготовки законодавчих ініціатив, які б дали змогу провести вибори в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Таку заяву президент зробив у зв’язку з тим, що, згідно із законом, під час воєнного стану не можуть проводитися вибори, в тому числі й у об’єднаних територіальних громадах.

"Я хочу наголосити, що я зроблю все від мене залежне... Бо від загрози російської агресії у нас на сьогоднішній день демократія не порушена. І ніякої там військової влади у нас немає... Я зроблю усе від мене залежне, щоб на наступне пленарне засідання Верховної ради підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які матимуть обмежений термін дії до кінця поточного року, які б дозволили провести вибори в об’єднаних територіальних громадах", - пообіцяв Порошенко.

Порошенко пообіцяв зробити усе можливе для проведення виборів в ОТГ

Він також відзначив важливість забезпечення нормального життя українських громадян та реформи децентралізації, що спрямована на підтримку людей.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні набуде чинності закон про запровадження воєнного стану в 10 областях, ухвалений напередодні Верховною радою у зв’язку з нападом Росії на кораблі ВМС України в Азовському морі.

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