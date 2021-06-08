Порошенко назвал "хорошей новостью" телефонный разговор Байдена с Зеленским

"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и несокрушимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюден. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что "Европейская солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне нужно для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами. Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", - резюмировал Порошенко.