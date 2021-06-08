Порошенко назвав "гарною новиною" телефонну розмову Байдена із Зеленським

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав гарною новиною телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом.
Про це Порошенко написав у Facebook.
"Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні", - написав Порошенко.
Він також наголосив, що "Європейська солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії.
"Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами. Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.
За словами помічника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, ця розмова була запланована як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з Володимиром Путіним у Женеві.