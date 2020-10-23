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Порошенко назвав головні безпекові завдання для України

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 13:02
Порошенко назвав головні безпекові завдання для України
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них - прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.

Про це Порошенко заявив під час виступу на Безпековому форумі у Києві.

"По-перше, надзвичайно важливою є внутрішня згуртованість, єдність, довіра з боку партнерів. По-друге, життєво важливо подвоїти темпи нашої інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Хоча зараз Україна тупцює на місці. Адже це вимога Конституції, яку ми спільно зробили у 2019-му році", - заявив Порошенко.

Крім того: Порошенко наголосив, що треба посилити координацію зусиль з міжнародними партнерами і виходити проти Російської Федерації з об’єднаною чіткою позицією коаліції.

"Варто готуватися до того, що РФ зараз готова до згортання діалогу із Заходом. Росія ставатиме все менш зговірливою, тому швидких результатів не буде, і не треба дурити людей", - застерігає Порошенко.

Він також висловив сподівання, що після президентських виборів до мирного процесу активно долучаться Сполучені Штати Америки.

"Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН", - переконаний лідер "Європейської солідарності".

Крім цього, Порошенко наполягає на посиленому режиму санкцій проти Росії, й одночасне подальше зміцнення стійкості у відсічі російської агресії.

"Потрібна оборонна летальна зброя для переоснащення та посилення армії. Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби", - додає Порошенко.

Політик також закликав посилити заходи кібербезпеки, зупинити антиукраїнські проекти на зразок Північного потоку-2 і просувати міжнародне визнання Православної церкви України.

Нагадаємо, під час візиту в Лондон президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ НАТО.

Крім того, Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти України - її членство в НАТО.

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