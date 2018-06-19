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Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

НовиниПолітика    19.06.2018 - 22:21
Фото: Павло Жебрівській (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павло Жебрівській (facebook.com/zhebrivskyi)

Раніше Жебрівський очолював Донецьку ОДА

Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського. Про це йдеться в указі президента №169 від 19 червня.

"Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича", - йдеться в ньому.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 червня Жебрівський анонсував зустріч з Порошенком щодо нового призначення.

13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА). 

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Теги публікації: Павло Жебрівський, НАБУ, аудит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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