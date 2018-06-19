Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Раніше Жебрівський очолював Донецьку ОДА
Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського. Про це йдеться в указі президента №169 від 19 червня.
"Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича", - йдеться в ньому.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 14 червня Жебрівський анонсував зустріч з Порошенком щодо нового призначення.
13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).