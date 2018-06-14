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Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения

НовостиПолитика    14.06.2018 - 12:18
Фото: Павел Жебривский (facebook.com zhebrivskyi)
Фото: Павел Жебривский (facebook.com zhebrivskyi)

Жебривский заявил, что будет работать "в сфере, которая нужна государству Украина"

Бывший глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский анонсировал встречу с президентом Украины Петром Порошенко относительно нового назначения. Об этом Жебривский заявил в ходе пресс-конференции.

"Сегодня в 20:30 я приглашен на встречу с президентом Украины Петром Порошенко потому что, или сегодня вечером, или завтра будет понятно, какую должность я займу", - заявил он.

Отвечая на вопрос, относительно того, какую должность ему предложат, Жебривский заявил, что будет работать "в сфере, которая нужна государству Украина".

Кроме того, он добавил, что решение об отставке было сознательным и президент его поддержал.

"На сегодня я убежден, что в области есть команда, есть программа, есть финансовые ресурсы. Я думаю, что на этом этапе я свою миссию выполнил и поэтому я иду в отставку. Это мое сознательное решение, которое президент понял и поддержал", - пояснил Жебривский.

Кроме того, Жебривский сообщил, что предложил две кандидатуры на должность главы Донецкой ОГА и их сейчас рассматриваются.

 
Опубликовано Телеканал Донбасс TV. ДTV 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 13 июня 2018 года, Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

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Теги публикации: Павел Жебривский, Порошенко Петр, Донецк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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