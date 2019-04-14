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Порошенко назвал единственную функцию Медведчука

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 15:24
Порошенко назвал единственную функцию Медведчука
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко сообщил, что единственная функция Медведчука - освобождение украинских пленных из РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что единственной задачей Виктора Медведчука является освобождение украинских пленников из Российской Федерации. Об этом он заявил на дебатах на НСК "Олимпийский", передает корреспондент РБК-Украина.

"Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственной функцией господина Медведчука было освобождение наших военнопленных и заложников", - заявил Порошенко.

"И даже если он сделал только то, что мы освободили наших 74 заложника в декабре 2017 года, я бы с ним встречался", - добавил Порошенко.

Также он заявил, что после того, как был остановлен этот процесс, были прекращены встречи.

"Был вопрос, чего он летает туда... У нас не президент определяет график полетов самолетов. Насколько я знаю, правительство приняло соответствующее решение и эти полеты отменены. Поэтому просьба: не ищите черную кошку в темной комнате, ибо ее там нет", - сообщил Порошенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко уволил заместителя главы внешней разведки Сергея Семочки. По словам Порошенко, он освободил Семочки еще в п'пятницу, 12 апреля.

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