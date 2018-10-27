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Порошенко назначил в Винницкой области нового руководителя СБУ

Новости » Политика    27.10.2018 - 10:47
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Главой СБУ в Винницкой области назначен Олег Зозуля

Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области - Олега Зозулю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №346/2018.

Документ подписан президентом в пятницу, 26 октября.

"Назначить Зозулю Олега Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области", - отмечено в указе.

Напомним, также вчера президент назначил нового руководителя СБУ в Закарпатской области - Владимира Пахнюка. Перед тем Порошенко издал указ - об увольнении Пахнюка с должности главы СБУ в Винницкой области и №343 - об увольнении с должности главы СБУ в Закарпатской области В. Воеводина.

 

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