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Порошенко призначив у Вінницькій області нового керівника СБУ

Новини » Політика    27.10.2018 - 10:47
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Головою СБУ Вінницької області призначений Олег Зозуля

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у Вінницькій області - Олега Зозулю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ президента №346/2018.

Документ підписано президентом у п'ятницю, 26 жовтня.

"Призначити Зозулю Олега Вікторовича начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області", - зазначено в указі.

Нагадаємо, також вчора президент призначив нового керівника СБУ у Закарпатській області - Володимира Пахнюка. Перед тим Порошенко видав указ - про звільнення Пахнюка із посади глави СБУ у Вінницькій області, та №343 - про звільнення з посади глави СБУ Закарпатської області О. Воєводіна.

 

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