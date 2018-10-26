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Порошенко призначив нового голову СБУ на Закарпатті

Новини » Політика    26.10.2018 - 19:20
Фото: Володимир Пахнюк (radrda.gov.ua)
Фото: Володимир Пахнюк (radrda.gov.ua)

До цього Володимир Пахнюк керував облуправлінням СБУ у Вінницькій області

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у Закарпатській області - Володимира Пахнюка. про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ президента №344/2018.

Крім того, президент підписав у п'ятницю, 26 жовтня, ще два документи. Зокрема, це указ №342 - про звільнення Пахнюка із посади глави СБУ у Вінницькій області, та №343 - про звільнення з посади глави СБУ Закарпатської області О. Воєводіна.

Зазначимо, навесні 2017 року Пахнюка, згідно із указом президента Порошенка, було призначено керівником СБУ у Вінницькій області. До цього Пахнюк також був главою СБУ у Житомирській області протягом трьох років.

Нагадаємо, нещодавно у програмі журналістських розслідувань  "Наші гроші з Денисом Бігусом" була оприлюднена інформація, що прокурор Олег Грицак, який доводиться сином главі Служби безпеки України Василю Грицаку, уникнув люстрації за переслідування активістів Майдану.

Додамо, в серпні повідомлялося, що сина Грицака призначили заступником глави прокуратури Полтавської області.

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