ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назначил постпреда в ООН послом в Ямайке

Новости » Политика    11.05.2019 - 18:51
Порошенко назначил постпреда в ООН послом в Ямайке
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Ельченко будет послом Украины в Ямайке по совместительству

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко послом Украины в Ямайке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №213/2019 от 11 мая 2019.

Так, Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций (ООН) Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд Украины. Кроме того, действующий президент выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в дела суда.

Добавим, Порошенко назначил нового командующего операцией Оъединенных сил на Донбассе. Новым командующим стал генерал-лейтенант Александр Сырский. Сырский сменил на посту Сергея Наева, которого накануне уволил действующий президент.

Порошенко в понедельник встретится с Туском Посол Украины поздравил народ Израиля с Днем независимости
Новости Украины Порошенко ПетрназначениепосолВладимир Ельченко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь