Порошенко назначил постпреда в ООН послом в Ямайке

Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Ельченко будет послом Украины в Ямайке по совместительству

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Ельченко послом Украины в Ямайке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №213/2019 от 11 мая 2019.

Так, Порошенко назначил постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций (ООН) Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

"Назначить постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд Украины. Кроме того, действующий президент выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в дела суда.

Добавим, Порошенко назначил нового командующего операцией Оъединенных сил на Донбассе. Новым командующим стал генерал-лейтенант Александр Сырский. Сырский сменил на посту Сергея Наева, которого накануне уволил действующий президент.