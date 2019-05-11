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Порошенко призначив постпреда в ООН послом в Ямайці

Новини » Політика    11.05.2019 - 18:51
Порошенко призначив постпреда в ООН послом в Ямайці
Фото: Володимир Єльченко (un.org)

Єльченко буде послом України в Ямайці за сумісництвом

Чинний президент України Петро Порошенко призначив Володимира Єльченка послом України в Ямайці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №213/2019 від 11 травня 2019.

Так, Порошенко назначив постійного представника України при Організації об'єднаних націй (ООН) Єльченка надзвичайним і повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.

"Призначити постійного представника України при Організації об’єднаних націй Єльченка Володимира Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Іншим указом Порошенко призначив виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Порошенко призначив 77 суддів до Верховного суду України. Крім того, чинний президент висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський та його команда не будуть втручатися у справи суду.

Додамо, Порошенко призначив нового командувача операцією Об'єднаних сил на Донбасі. Новим командувачем став генерал-лейтенант Олександр Сирський. Сирський змінив на посаді Сергія Наєва, якого напередодні звільнив чинний президент.

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