Порошенко назначил посла Украины в Алжире

Новости Политика 14.07.2018 - 04:03
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Порошенко назначил Максима Субха чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжире

Президент Украины Петр Порошенко назначил Максима Субха чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике. Соответствующий указ Порошенко подписал сегодня, 13 июля.

"Назначить Субха Максима Алиевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в указе.

Порошенко назначил посла Украины в АлжиреНапомним, Порошенко 25 июня назначил Михаила Видойника послом в Дании. Ранее Видойник работал в правительстве директором Департамента по вопросам международного сотрудничества. Также ранее занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола. Квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям и переводчика получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

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