Порошенко назначил нового посла Украины в Дании

Михаил Видойник стал послом Украины в Дании
Президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Видойника послом в Дании. Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.
"Назначить Видойника Михаила Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Дания", - говорится в сообщении.
Отметим, до этого Михаил Видойник работал в правительстве директором Департамента по вопросам международного сотрудничества. Также ранее занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола. Квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям и переводчика получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
Напомним, ранее сообщалось, что новым послом Украины в Армении назначен Петр Литвин.