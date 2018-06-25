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Порошенко назначил нового посла Украины в Дании

НовостиПолитика    25.06.2018 - 13:59
Фото: посольство Украины в Дании (google.com.ua/maps)
Фото: посольство Украины в Дании (google.com.ua/maps)

Михаил Видойник стал послом Украины в Дании

Президент Украины Петр Порошенко назначил Михаила Видойника послом в Дании. Соответствующий указ опубликован на президентском сайте.

"Назначить Видойника Михаила Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Дания", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого Михаил Видойник работал в правительстве директором Департамента по вопросам международного сотрудничества. Также ранее занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и протокола. Квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям и переводчика получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Напомним, ранее сообщалось, что новым послом Украины в Армении назначен Петр Литвин.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, посол, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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