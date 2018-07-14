Порошенко призначив посла України в Алжирі

Порошенко призначив Максима Subha надзвичайним і повноважним послом України в Алжирі

Президент України Петро Порошенко призначив Максима Субха надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці. Відповідний указ Порошенко підписав сьогодні, 13 липня.

"Призначити Субха Максима Алієвича надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Порошенко 25 червня призначив Михайла Видойника послом в Данії. Раніше Видойник працював в уряді директором Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Також раніше обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу. Кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.