Порошенко призначив посла України в Алжирі

Новини Політика 14.07.2018 - 04:03
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Порошенко призначив Максима Subha надзвичайним і повноважним послом України в Алжирі

Президент України Петро Порошенко призначив Максима Субха надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці. Відповідний указ Порошенко підписав сьогодні, 13 липня.

"Призначити Субха Максима Алієвича надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці", - йдеться в указі.

Порошенко призначив посла України в Алжирі

Нагадаємо, Порошенко 25 червня призначив Михайла Видойника послом в Данії. Раніше Видойник працював в уряді директором Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Також раніше обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу. Кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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Теги:  Порошенко Петро,  посол,  Алжир  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС