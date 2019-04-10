ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назначил нового замглавы Госпогранслужбы

Новости » Политика    10.04.2019 - 15:17
Порошенко назначил нового замглавы Госпогранслужбы
Фото: Юрий Гресько (dpsu.gov.uа)

Соответствующий указ №115/2019 был подписан 10 апреля

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Как отмечено в соответствующем указе президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года, назначить Юрия Гресько первым заместителем главы Госпогранслужбы.

"Назначить Гресько Юрия Петровича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Порошенко назначил нового замглавы Госпогранслужбы

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко 4 апреля подписал указ об увольнении Василия Серватюка с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко назначил полковника Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. До этого данную должность занимал Олег Гладковский.

Ранее президент Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству В ГПСУ прокомментировали недопуск в Украину члена союза венгров Румынии
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Государственная пограничная службауказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь