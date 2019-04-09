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Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Новости » Политика    09.04.2019 - 18:51
Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Указ №114/2019 подписан 9 апреля 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины полковника Сергея Кривоноса главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Администрации президента.

"На частичную смену статьи 1 Указа президента Украины от 6 августа 2015 года № 467 "О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля" (с изменениями, внесенными Указами от 23 ноября 2015 года № 655, от 14 декабря 2016 года № 554, от 6 марта 2018 года № 56, от 4 февраля 2019 года № 28, от 4 марта 2019 года № 49) ввести в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Кривоноса Сергея Григорьевича - заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, определив его председателем Комиссии", - говорится в указе №114/2019.

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