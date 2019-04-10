Порошенко призначив нового заступника голови Держприкордонслужби

Фото: Юрій Гресько (dpsu.gov.uа)

Відповідний указ №115/2019 був підписан 10 квітня

Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Греська першим заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Як зазначено у відповідному указі президента України №115/2019 від 10 квітня 2019 року, призначити Юрія Греська першим заступником Голови Держприкордонслужби.

"Призначити Греська Юрія Петровича першим заступником Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко 4 квітня підписав указ про звільнення Василя Серватюка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України.

Крім того, президент України Петро Порошенко призначив полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. До цього цю посаду обіймав Олег Гладковський.

Раніше президент Петро Порошенко звільнив заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського.