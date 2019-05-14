ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назначил двух судей Высшего совета правосудия

Новости » Общество    14.05.2019 - 10:23
Порошенко назначил двух судей Высшего совета правосудия
Фото: Высший совет правосудия (facebook.com)

Согласно указу президента № 217/2019 Андрей Василенко был назначен членом Высшего совета правосудия, а указом №218/2019 - Михаил Исаков

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента

Согласно указу президента № 217/2019 Андрей Василенко был назначен членом Высшего совета правосудия, а указом №218/2019 - Михаил Исаков. 

Отметим, Высший совет правосудия состоит из 21 члена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. 

Кроме того, Владимир Говоруха стал новым главой Высшего совета правосудия. Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

Также 18 марта Высший совет правосудия направил президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ВСП прислал еще три кандидата на утверждение.

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины Порошенко уволил посла Украины в Молдове
Новости Украины указВысший совет правосудия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь