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Избран новый глава Высшего совета правосудия

Новости » Политика    16.04.2019 - 17:14
Избран новый глава Высшего совета правосудия
Фото: Владимир Говоруха (sud ua)

Уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк попросил его уволить

Владимир Говоруха стал новым председателем Высшего совета правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВСП.

Теперь уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сегодня обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП. Около 16:00 члены ВСП единогласно удовлетворили соответствующее заявление. Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

"Согласно протоколу счетной комиссии по выборам председателя Высшего совета правосудия от 16 апреля 2019 по результатам тайного голосования за кандидатуру Владимира Говорухи на должность председателя Высшего совета правосудия проголосовало 17 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар.

До этого, 18 марта, Высший совет правосудия направил президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ВСП прислал еще три кандидата на утверждение.

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