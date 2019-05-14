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Порошенко призначив двох суддів Вищої ради правосуддя

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 10:23
Порошенко призначив двох суддів Вищої ради правосуддя
Фото: Вища рада правосуддя (facebook.com)

Згідно з указом президента № 217/2019 Андрій Василенко був призначений членом Вищої ради правосуддя, а указом №218/2019 - Михайло Ісаков

Президент України Петро Порошенко підписав укази, якими призначив Михайла Ісакова та Андрія Василенка членами Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

Згідно з указом президента № 217/2019 Андрій Василенко був призначений членом Вищої ради правосуддя, а указом №218/2019 - Михайло Ісаков.

Зазначимо, Вища рада правосуддя складається з 21 члена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко призначив 77 суддів до Верховного суду і висловив надію, що його наступник Володимир Зеленський та його команда не будуть втручатися в роботу судових інстанцій.

Крім того, Володимир Говоруха став новим главою Вищої ради правосуддя. Зазначимо, голова ВСП обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки.

Також 18 березня Вища рада правосуддя направив президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, що дозволить ВАС почати роботу. Після цього, ВСП надіслав ще три кандидати на затвердження.

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