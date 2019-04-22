Порошенко назначил 84 судьи

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы, опубликованые на сайте главы государства.

Указом №159 Порошенко назначил 53 судей, а указом №156 президент назначил 31 судью.

Так, Порошенко подписал указы о назначении в местных общих судах судей Винницкой области, Донецкой области, Житомирской области, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской области, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда составили присягу.

Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Ранее посольство США в Украине отметило, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.

Напомним, в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.