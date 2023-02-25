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Порошенко: наша єдність - найбільша цінність, якій аплодує світ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Внутрішня єдність - головна запорука нашої перемоги. Треба вгамувати емоції, які виникають через накопичену втому, а також поважати свободу слова як важливу складову демократичного суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в Facebook.

"Кожен українець втомився від війни, а від втоми - емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні - лише один ворог. Це - Путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс - роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації", - вважає Порошенко.

На його думку, єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом - наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський організував пресконференцію у день річниці повномасштабного вторгнення росіян.

Більш детально з ключовими заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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Петро Порошенко