Порошенко: наша єдність - найбільша цінність, якій аплодує світ

Внутрішня єдність - головна запорука нашої перемоги. Треба вгамувати емоції, які виникають через накопичену втому, а також поважати свободу слова як важливу складову демократичного суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в Facebook.
"Кожен українець втомився від війни, а від втоми - емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні - лише один ворог. Це - Путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс - роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації", - вважає Порошенко.
На його думку, єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом - наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський організував пресконференцію у день річниці повномасштабного вторгнення росіян.
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