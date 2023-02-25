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Порошенко: наше единство - самая большая ценность, которой аплодирует мир

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Внутреннее единство - главный залог нашей победы. Нужно унять эмоции, возникающие из-за накопившейся усталости, а также уважать свободу слова как важную составляющую демократического общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня - только один враг. Это - Путин и вся его рашистская нечисть. Враг знает: его единственный шанс - разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться на такие провокации", - считает Порошенко.

По его мнению, единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом - наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию в день годовщины полномасштабного вторжения россиян.

Более подробно с ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Петр Порошенко