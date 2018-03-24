Порошенко инициирует изменения в Конституции для закрепления позиции членства в НАТО и ЕС

Президент планирует инициировать внесение изменений в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко намерен вскоре предложить изменения в Конституцию для закрепления позиции членства в НАТО и Евросоюзе. Об этом он заявил сегодня в ходе мероприятий ко Дню Службы безопасности Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства, членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко.

Напомним, 16 марта Порошенко заверил партнеров Украины, что Российская Федерация считает войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом. Тогда президент также выразил намерение закрепить в Конституции стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС.